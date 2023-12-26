На борту знищеного "Новочеркаська" були "шахеди", - Центр стратегічних комунікацій

Вночі 26 грудня в порту Феодосії Сили оборони України знищили великий десантний корабель (ВДК) Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ". На борту корабля були БПЛА Shahed, які російська армія використовує для атак на українські міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій у Telegram.

Як зазначили у центрі, напередодні повномасштабного вторгнення Росія додатково перекинула у Чорне море шість ВДК з Північного і Балтійського флотів, збільшивши угруповання кораблів цього класу до 13 одиниць.

"Ворог планував використати ВДК у десантних операціях із захоплення узбережжя Одеської та Миколаївської областей, однак отримав жорстку відсіч з боку сил берегової оборони України", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні ворожі ВДК використовуються для логістичних цілей: перекидання особового складу, військової техніки і боєприпасів між портами РФ і тимчасово окупованими територіями України, пояснили у центрі.

Сили оборони України завдали великих втрат російським ВДК. Знищено або пошкоджено "Саратов", "Цезар Куніков" (Чорноморський флот), "Оленегорський горняк" (Північний флот), "Мінськ" (Балтійський флот).

"ВДК "Новочеркаськ" вперше атакований у порту Бердянська у березні 2022 року, а остаточно знищений Силами оборони України 26 грудня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Ліквідація "Новочеркаська"

Нагадаємо, сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії.

Детальніше про знищення "Новочеркаська" читайте в матеріалі РБК-Україна.

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