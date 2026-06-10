UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У мережі показали, як виглядає оборонний завод у Чебоксарах після прильоту "Фламінго"

20:35 10.06.2026 Ср
3 хв
"Хвалений" захист росіян не стримав українську атаку
aimg Сергій Козачук
Фото: "Фламінго" атакували завод в Чебоксарах (armyinform.com.ua)

У мережі з'явилися кадри, які демонструють серйозні руйнування російського заводу "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах після ракетного удару "Фламінго". Російські захисні споруди та антидронові сітки виявилися безсилими проти цієї атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Зруйновані будівлі та неефективний захист

На опублікованих фотографіях чітко видно наслідки точного ракетного влучання - одна з будівель підприємства повністю зруйнована. При цьому безпосередньо над понівеченим корпусом помітно натягнуті антидронові сітки, які мали б захищати об'єкт.

Для зведення цієї захисної системи окупанти побудували навколо заводу спеціальні вежі. За підрахунками OSINT-аналітиків, на кадрах зафіксовано близько 15 таких конструкцій.

Цікаво, що ще у 2025 році цих башт на підприємстві не було - їх поспіхом встановили згодом саме для натягування захисних мереж. Утім, масштабне інженерне рішення не змогло стримати удар української ракети.

Читайте також: Зеленський показав відео запуску ракет "Фламінго" по заводу у Чебоксарах

Внаслідок атаки на стратегічному об'єкті постраждали щонайменше три людини. Факт успішного ураження заводу та наявність поранених підтвердив глава Чувашії Олег Ніколаєв, а також президент України Володимир Зеленський.

Що виробляють на підприємстві

Завод "ВНІІР-Прогрес" є критично важливою ланкою у російському військово-промисловому комплексі. Підприємство спеціалізується на випуску високотехнологічної електроніки для армії РФ, зокрема супутникових GNSS-приймачів, завадостійких антен для навігаційних систем Glonass, GPS та Galileo (модулі типу "Комета").

Ці комплектуючі є ключовими елементами для російського озброєння. Росіяни масово інтегрують їх у дрони-камікадзе типу Shahed, керовані авіаційні бомби з модулями УМПК, а також у балістичні та крилаті ракети комплексів "Іскандер-М" і "Калібр".

Серія атак на завод у Чебоксарах

Нагадаємо, оборонне підприємство в Чувашії вже неодноразово ставало ціллю для українських ударів. Зокрема, у ніч на 26 листопада 2025 року невідомі дрони атакували Чебоксари, внаслідок чого на території військового заводу спалахнула пожежа.

Згодом інтенсивність та дальність ударів суттєво зросли. Під час масштабної нічної атаки 5 травня 2026 року Сили оборони України застосували новітнє озброєння.

Як заявив президент Володимир Зеленський, по заводу у Чебоксарах було запущено ракети "Фламінго" (крилаті ракети F-5 Flamingo в межах операції Deep Strike), які успішно подолали відстань у понад 1500 кілометрів та уразили цехи, де виробляли системи навігації та автоматики для російської армії.

Ця ж атака викликала безпрецедентну паніку в глибокому тилу країни-агресора. Тієї ж ночі у Росії вперше оголошували ракетну небезпеку за 2000 км від кордону з Україною - загрозу повітряного удару фіксували щонайменше у 18 регіонах РФ, включно з Ханти-Мансійським автономним округом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяфламінгоВійна в УкраїніРакетна атака