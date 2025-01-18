У мережі показали фото, де Бербок нібито "тікає" від Шольца. Міністр відреагувала

У мережі показали фото, де глава МЗС Німеччини Анналена Бербок нібито "тікає" від канцлера Олафа Шольца. Проте Бербок заявляє, що кадр неправильно розтлумачили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.
Днями німецькі ЗМІ опублікували фото Бербок і Шольца. На зображенні канцлер тягнеться до глави МЗС, а вона нібито ухиляється.
Bild написав, що Бербок нібито відмовилася робити спільне фото з Шольцом, оскільки він блокує пакет допомоги Україні на 3 млрд євро. Інші ЗМІ зазначають, що Шольц нібито погоджується на пакет, але за умови скасування боргового режиму. Але Бербок виступає проти цього.
Фото: Бербок нібито "тікає" від Шольца (x.com/AlexandruC4)
В ефірі ZDF вона заперечила, що "тікала" від канцлера, і заявила, що знімок неправильно розцінили. За її словами, це був "моментальний знімок", і вона просто не бачила руки канцлера.
"І з цього (фото, - ред.) робиться висновок, що я не подаю руку, хоча, як видно на фото, я навіть не помітила, що відбувається позаду мене, бо, як і в кожної людини, у мене немає очей на потилиці", - сказала міністр закордонних справ Німеччини.
Варто зазначити, що напередодні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала канцлера Олафа Шольца за небажання схвалити додатковий пакет допомоги для України на суму 3 млрд євро.
Перед цим німецькі ЗМІ писали, що Шольц блокує новий пакет допомоги Україні через нібито майбутні вибори в Німеччині. Він буцімто не хоче ставити майбутній уряд перед фактом.
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