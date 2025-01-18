У мережі показали фото, де Бербок нібито "тікає" від Шольца. Міністр відреагувала

Днями німецькі ЗМІ опублікували фото Бербок і Шольца. На зображенні канцлер тягнеться до глави МЗС, а вона нібито ухиляється.

Bild написав, що Бербок нібито відмовилася робити спільне фото з Шольцом, оскільки він блокує пакет допомоги Україні на 3 млрд євро. Інші ЗМІ зазначають, що Шольц нібито погоджується на пакет, але за умови скасування боргового режиму. Але Бербок виступає проти цього.

Фото: Бербок нібито "тікає" від Шольца (x.com/AlexandruC4)

В ефірі ZDF вона заперечила, що "тікала" від канцлера, і заявила, що знімок неправильно розцінили. За її словами, це був "моментальний знімок", і вона просто не бачила руки канцлера.

"І з цього (фото, - ред.) робиться висновок, що я не подаю руку, хоча, як видно на фото, я навіть не помітила, що відбувається позаду мене, бо, як і в кожної людини, у мене немає очей на потилиці", - сказала міністр закордонних справ Німеччини.