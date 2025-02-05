У мережі пишуть про вибухи у Приморсько-Ахтарську, звідки РФ запускає "Шахеди"

Як пишуть у мережі, у Приморсько-Ахтарську лунають вибухи та сирени. По всій території Краснодарського краю оголошена безпілотна небезпека. Росіяни заявляють про роботу ППО.

Коваленко нагадав, що саме з Приморсько-Ахтарська росіяни постійно запускають по Україні "Шахеди".