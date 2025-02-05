В сети пишут о взрывах в Приморско-Ахтарске, откуда РФ запускает "Шахеды"

Как пишут в сети, в Приморско-Ахтарске раздаются взрывы и сирены. По всей территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Россияне заявляют о работе ПВО.

Коваленко напомнил, что именно из Приморско-Ахтарска россияне постоянно запускают по Украине "Шахеды".