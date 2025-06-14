У мережі пишуть про вибух в аеропорту Тегерана (відео)

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, Ізраїль у п'ятницю 13 червня, вдарив по низці військових об'єктів Ірану. Також метою стали ядерні об'єкти, де відбувається збагачення урану.

Зокрема, Армія оборони Ізраїлю повідомила про ураження двох військових баз "Хамадан" і "Табріз" на заході Ірану.

Також ізраїльські війська вразили системи ППО та ракетні установки.

Атаки Ізраїлю відбуваються в рамках операції "Пробудження лева". Детальніше про неї - в матеріалі РБК-Україна.

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