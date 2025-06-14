В сети пишут о взрыве в аэропорту Тегерана (видео)

В аэропорту Тегерана "Мехрабад" в субботу, 14 июня, ночью прогремел взрыв. Его причина пока неизвестна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Согласно информации очевидцев, над аэропортом после взрыва поднялись столбы огня и густой дым.
Напомним, Израиль в пятницу 13 июня, ударил по ряду военных объектов Ирана. Также целью стали ядерные объекты, где происходит обогащение урана.
В частности, Армия обороны Израиля сообщила о поражении двух военных баз "Хамадан" и "Табриз" на западе Ирана.
Также израильские войска поразили системы ПВО и ракетные установки.
Атаки Израиля происходят в рамках операции "Пробуждение льва". Детальнее о ней - в материале РБК-Украина.
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