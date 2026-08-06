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У мережі пишуть про величезні черги з вантажівок на кордоні: що відбувається насправді

17:07 06.08.2026 Чт
2 хв
У ДПСУ відповіли на чутки про те, що на кордоні "майже 5 тисяч фур"
aimg Іван Носальський aimg Марія Кучерявець
У мережі пишуть про величезні черги з вантажівок на кордоні: що відбувається насправді Ілюстративне фото: що відбувається на кордоні України (Getty Images)
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У мережі з'явилася інформація, що вантажівки стоять у чергах на виїзд із України по шість днів. Але у Держприкордонслужбі такої ситуації не спостерігають.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Що пишуть у мережі

В українських ЗМІ поширюють чутки, що через російські удари по портах Великої Одеси на кордоні з'явилися великі черги з вантажівок.

В чергах перед п'ятьма сусідніми країнами стоїть "майже 5 тисяч фур". Вони нібито змушені чекати щонайменше на шість діб, щоб виїхати з України.

Як повідомляється, найскладніша ситуація спостерігається на українсько-польському кордоні.

Реакція ДПСУ

Демченко, коментуючи такі чутки, зазначив, що така кількість вантажівок записана в електронну чергу. Фізично фур на кордоні менше. При цьому з початку ударів Росії по портах Великої Одеси суттєво ситуація не змінилася.

"Немає сенсу вантажівці стояти біля пункту пропуску і чекати заздалегідь, якщо у неї заплановано перетин наступного дня, на конкретний час", - наголосив він.

Речник ДПСУ звернув увагу, що після впровадження "ЄЧерги", фізичної присутності всіх вантажівок, які планують перетинати кордон на виїзд з України, немає.

Також він уточнив, що для перетину кордону є окремі смуги: для вантажівок, автобусів та легкового транспорту.

Окремо Демченко наголосив, що фізичні черги на перетин кордону є на території сусідніх країн, оскільки там "ЄЧерга" не діє.

"Найбільші фізичні черги, як правило, фіксуються навпроти пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краковець", "Шегині" - це кордон із Польщею. Також навпроти пунктів пропуску "Ужгород", "Лужанка", "Порубне" та "Мамалига", - сказав він.

Як зазначив речник ДПСУ, пасажиропотік зараз справді високий, але черги не фіксують 24 години на добу. Така ситуація спостерігається через сезон відпусток.

"Для розуміння: навесні у будній день кордон перетинало приблизно 80-85 тисяч громадян, у вихідні - близько 90 тисяч. Зараз у будній день кордон перетинає не менше 130 тисяч громадян, а у вихідні - понад 150 тисяч", - пояснив Демченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Державна податкова служба та Державна прикордонна служба обмінюватимуться інформацією , щоб виявляти податкові порушення.

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ДПСУ Кордон з Україною Виїзд за кордон
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