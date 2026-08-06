В сети пишут об огромных очередях из грузовиков на границе: что происходит на самом деле

В сети появилась информация, что грузовики стоят в очередях на выезд из Украины по шесть дней. Но в Госпогранслужбе такой ситуации не наблюдают.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Что пишут в сети

В украинских СМИ распространяют слухи, что из-за российских ударов по портам Большой Одессы на границе появились большие очереди из грузовиков.

В частности, Ассоциация международных экспедиторов Украины утверждает, что в очередях перед пятью соседними странами стоит "почти 5 тысяч фур". Они якобы вынуждены ждать по меньшей мере шесть суток, чтобы выехать из Украины.

Как сообщается, самая сложная ситуация наблюдается на украинско-польской границе.

Реакция ГПСУ

Демченко, комментируя такие слухи, отметил, что такое количество грузовиков записано в электронную очередь. Физически фур на границе меньше. При этом с начала ударов России по портам Большой Одессы существенно ситуация не изменилась.

"Нет смысла грузовику стоять возле пункта пропуска и ждать заранее, если у него запланировано пересечение на следующий день, на конкретное время", - подчеркнул он.

Спикер ГПСУ обратил внимание, что после внедрения "єЧерги", физического присутствия всех грузовиков, которые планируют пересекать границу на выезд из Украины, нет.

Также он уточнил, что для пересечения границы есть отдельные полосы: для грузовиков, автобусов и легкового транспорта.

Отдельно Демченко подчеркнул, что физические очереди на пересечение границы есть на территории соседних стран, поскольку там "єЧерга" не действует.

"Самые большие физические очереди, как правило, фиксируются напротив пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини" - это граница с Польшей. Также напротив пунктов пропуска "Ужгород", "Лужанка", "Порубное" и "Мамалыга", - сказал он.

Как отметил спикер ГПСУ, пассажиропоток сейчас действительно высокий, но очереди не фиксируют 24 часа в сутки. Такая ситуация наблюдается из-за сезона отпусков.

"Для понимания: весной в будний день границу пересекало примерно 80-85 тысяч граждан, в выходные - около 90 тысяч. Сейчас в будний день граница пересекает не менее 130 тысяч граждан, а в выходные - более 150 тысяч", - объяснил Демченко.