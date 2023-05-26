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У мережі пишуть про термінову госпіталізацію глави російської ЦВК

Фото: Елла Памфілова, голова ЦВК Росії (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Росії сьогодні, 26 травня, нібито госпіталізували голову Центральної виборчої комісії Еллу Памфілову. У неї зник голос.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Baza.

За інформацією видання, Памфілову доправили до однієї з московських лікарень. За кілька днів до цього вона скаржилася лікарям на сильний біль у горлі, але лікування їй не допомогло.

"Медики ухвалили рішення про її термінову госпіталізацію. Зараз у неї майже повністю зник голос, проте її життю нічого не загрожує", - додає Baza.

При цьому у коментарі пропагандистському виданню ТАСС Памфілова розповіла, що у неї нібито ларингіт.

Що відомо про Памфілову

Памфілова стала головою російської ЦВК ще 2016 року. За час повномасштабної війни проти України вона встигла потрапити до санкційного списку США та України.

При цьому голова ЦВК є затятою путіністкою. Вона підтримує вторгнення в Україну та виступала зі скандальними заявами на адресу влади нашої країни.

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