У мережі пишуть про термінову госпіталізацію глави російської ЦВК

У Росії сьогодні, 26 травня, нібито госпіталізували голову Центральної виборчої комісії Еллу Памфілову. У неї зник голос.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Baza.
За інформацією видання, Памфілову доправили до однієї з московських лікарень. За кілька днів до цього вона скаржилася лікарям на сильний біль у горлі, але лікування їй не допомогло.
"Медики ухвалили рішення про її термінову госпіталізацію. Зараз у неї майже повністю зник голос, проте її життю нічого не загрожує", - додає Baza.
При цьому у коментарі пропагандистському виданню ТАСС Памфілова розповіла, що у неї нібито ларингіт.
Памфілова стала головою російської ЦВК ще 2016 року. За час повномасштабної війни проти України вона встигла потрапити до санкційного списку США та України.
При цьому голова ЦВК є затятою путіністкою. Вона підтримує вторгнення в Україну та виступала зі скандальними заявами на адресу влади нашої країни.
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