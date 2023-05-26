RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сети пишут о срочной госпитализации главы российской ЦИК

Фото: Элла Памфилова, глава ЦИК России (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В России сегодня, 26 мая, якобы госпитализировали главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. У нее пропал голос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По информации издания, Памфилову доставили в одну из московских больниц. За несколько дней до этого она жаловалась врачам на сильную боль в горле, но лечение ей не помогло.

"Медики приняли решение о ее срочной госпитализации. Сейчас у нее почти полностью пропал голос, однако ее жизни ничего не угрожает", - добавляет Baza.

При этом в комментарии пропагандистскому изданию ТАСС Памфилова рассказала, что у нее якобы ларингит.

Что известно о Памфиловой

Памфилова стала главой российской ЦИК еще в 2016 году. За время полномасштабной войны против Украины она успела попасть в санкционный список США и Украины.

При этом глава ЦИК является ярой путинисткой. Она поддерживает вторжение в Украину и выступала со скандальными заявлениями в адрес властей нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМосквалікарніЦИК РФВойна России против Украины