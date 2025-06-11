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У мережі пишуть про сильний вибух в Енгельсі, де горить нафтобаза (фото)

Енгельс, Середа 11 червня 2025 17:03
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У мережі пишуть про сильний вибух в Енгельсі, де горить нафтобаза (фото) Ілюстративне фото: в Енгельсі пролунав вибух (t.me/GUmchs62)
Автор: Іван Носальський

У російському місті Енгельс сьогодні, 11 червня, пролунав гучний вибух. У небі над містом здійнявся великий стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Канал пише, що офіційної інформації про причину вибуху поки немає.

При цьому місцеві жителі припускають, що вибух міг статися на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі - він розташований менш ніж за два кілометри від нафтобази "Кристал", де триває пожежа.

Також, згідно з неофіційною інформацією, вибух міг прогриміти на підприємстві "РусКон-С", де виробляють трубопровідну арматуру. Завод розташований за п'ять кілометрів від "Кристала".

Пожежа на нафтобазі

Нагадаємо, в ніч на 6 червня дрони атакували нафтобазу "Кристал" в Енгельсі.

Відтоді росіяни не можуть загасити там пожежу. Жителям міста розповідають про те, що підвищеної концентрації шкідливих речовин у повітрі нібито немає.

До слова, 6 червня Генштаб ЗСУ також повідомив, що українські воїни атакували ключові аеродроми РФ - "Енгельс" і "Дягильово".

При цьому в Енгельсі були влучання щонайменше у три резервуари з паливно-мастильними матеріалами.

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