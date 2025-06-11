У мережі пишуть про сильний вибух в Енгельсі, де горить нафтобаза (фото)

У російському місті Енгельс сьогодні, 11 червня, пролунав гучний вибух. У небі над містом здійнявся великий стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Канал пише, що офіційної інформації про причину вибуху поки немає.



При цьому місцеві жителі припускають, що вибух міг статися на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі - він розташований менш ніж за два кілометри від нафтобази "Кристал", де триває пожежа. Також, згідно з неофіційною інформацією, вибух міг прогриміти на підприємстві "РусКон-С", де виробляють трубопровідну арматуру. Завод розташований за п'ять кілометрів від "Кристала".