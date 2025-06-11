В сети пишут о сильном взрыве в Энгельсе, где горит нефтебаза (фото)

В российском городе Энгельс сегодня, 11 июня, раздался громкий взрыв. В небе над городом поднялся большой столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Также, согласно неофициальной информации, взрыв мог прогреметь на предприятии "РусКон-С", где производят трубопроводную арматуру. Завод расположен в пяти километрах от "Кристалла".

Канал пишет, что официальной информации о причине взрыва пока нет. При этом местные жители предполагают, что взрыв мог произойти на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе - он находится менее чем в двух километрах от нефтебазы "Кристалл", где продолжается пожар.

Пожар на нефтебазе

Напомним, в ночь на 6 июня дроны атаковали нефтебазу "Кристалл" в Энгельсе.

С тех пор россияне не могут потушить там пожар. Жителям города рассказывают о том, что повышенной концентрации вредных веществ в воздухе якобы нет.

К слову, 6 июня Генштаб ВСУ также сообщил, что украинские воины атаковали ключевые аэродромы РФ - "Энгельс" и "Дягилево".

При этом в Энгельсе были попадания по меньшей мере в три резервуара с горюче-смазочными материалами.

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