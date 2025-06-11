ua en ru
Ср, 11 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В сети пишут о сильном взрыве в Энгельсе, где горит нефтебаза (фото)

Энгельс, Среда 11 июня 2025 17:03
UA EN RU
В сети пишут о сильном взрыве в Энгельсе, где горит нефтебаза (фото) Иллюстративное фото: в Энгельсе прогремел взрыв (t.me/GUmchs62)
Автор: Иван Носальский

В российском городе Энгельс сегодня, 11 июня, раздался громкий взрыв. В небе над городом поднялся большой столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Канал пишет, что официальной информации о причине взрыва пока нет.

При этом местные жители предполагают, что взрыв мог произойти на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе - он находится менее чем в двух километрах от нефтебазы "Кристалл", где продолжается пожар.

Также, согласно неофициальной информации, взрыв мог прогреметь на предприятии "РусКон-С", где производят трубопроводную арматуру. Завод расположен в пяти километрах от "Кристалла".

Пожар на нефтебазе

Напомним, в ночь на 6 июня дроны атаковали нефтебазу "Кристалл" в Энгельсе.

С тех пор россияне не могут потушить там пожар. Жителям города рассказывают о том, что повышенной концентрации вредных веществ в воздухе якобы нет.

К слову, 6 июня Генштаб ВСУ также сообщил, что украинские воины атаковали ключевые аэродромы РФ - "Энгельс" и "Дягилево".

При этом в Энгельсе были попадания по меньшей мере в три резервуара с горюче-смазочными материалами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Энгельс Взрыв Война в Украине
NEWS
В Украину вернули тела более 1200 погибших защитников
В Украину вернули тела более 1200 погибших защитников
DAILY
Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины