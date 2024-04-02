У мережі пишуть, що окупанти тепер можуть заряджати ракети у порту Новоросійська

У російських окупантів, ймовірно, з'явилася можливість заряджати ракети в порту Новоросійська (Краснодарський край).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За інформацією "Кримського вітру", раніше ракети заряджали лише в порту Севастополя, через що носії "Калібрів" мали регулярно заходити в бухти. Там по них могли вдарити українські захисники.

"Судячи з супутникових знімків, у Росії з'явилася можливість заряджати ракети прямо в порту Новоросійська", - пише канал.

Удари по російським кораблям

Нагадаємо, українські військові вже неодноразово завдавали ракетних ударів по російським кораблям. Зокрема, ще на початку повномасштабної війни нашим захисникам вдалося знищити ракетний крейсер "Москва".

Також 22 вересня було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту росіян у Севастополі.

Тоді було ліквідовано десятки російських офіцерів. Ще 105 людей отримали поранення.

Вже у жовтні у ЗСУ заявляли про те, що після удару по штабу Чорноморського флоту в Криму російські окупанти практично не використовують Севастопольські бухти для своїх кораблів.

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