Удар по штабу ЧФ: РФ використовує нову тактику після перекидання кораблів в Новоросійськ

Після удару по штабу Чорноморського флоту в Криму російські окупанти практично не використовують Севастопольські бухти для своїх кораблів. Водночас, вони залишаються від них залежними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Вони зараз виходять переважно з Новоросійська. Севастопольські бухти використовують дуже рідко. Хоча там в них ще залишились елементи важливої логістики, зокрема довантаження "Калібрів" відбувається саме там. І цю логістику, цей комплекс перемістити дуже важко, тому вони, очевидно, будуть ще залежні від цих бухт", - розповіла вона.

Тим не менш, як зазначила спікер, рівень загрози для окупантів в переміщенні корабельного угруповування по морю надзвичайно високий, тому вони тримаються в тому районі, який вважають для себе більш-менш безпековим.

"Але там завжди чатує привид "Оленегорского горняка", - додала Гуменюк.

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ

Після удару по штабу Чорноморського флоту російські війська перевели кілька кораблів із тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська (Краснодарський край РФ), ймовірно, у спробі захистити їх від ударів ракетами та безпілотниками, стверджувалося й у звіті Інституту вивчення війни. При цьому російські кораблі, ймовірно, боячись нових ударів, стали рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, 22 вересня було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті 34 російські офіцери загинули, 105 поранених. Серед загиблих називався і командувач Чорноморським флотом Росії віце-адмірал Віктор Соколов. Але за кілька днів після удару Міноборони РФ показало нібито "живого" Соколова. Нині інформація про його долю після удару уточнюється.