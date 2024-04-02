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В сети пишут, что оккупанты теперь могут заряжать ракеты в порту Новороссийска

Вторник 02 апреля 2024 19:41
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В сети пишут, что оккупанты теперь могут заряжать ракеты в порту Новороссийска Иллюстративное фото: россияне начали заряжать ракеты в порту Новороссийска (скриншот)
Автор: Иван Носальский

У российских оккупантов, вероятно, появилась возможность заряжать ракеты в порту Новороссийска (Краснодарский край).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Судя по спутниковым снимкам, у России появилась возможность заряжать ракеты прямо в порту Новороссийска", - пишет канал.

В сети пишут, что оккупанты теперь могут заряжать ракеты в порту НовороссийскаФото: загрузка ракет в порту Новороссийска (t.me/Crimeanwind)

По информации "Крымского ветра", ранее ракеты заряжали только в порту Севастополя, из-за чего носители "Калибров" должны были регулярно заходить в бухты. Там по ним могли ударить украинские защитники.

Удары по российским кораблям

Напомним, украинские военные уже неоднократно наносили ракетные удары по российским кораблям. В частности, еще в начале полномасштабной войны нашим защитникам удалось уничтожить ракетный крейсер "Москва".

Также 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота россиян в Севастополе.

Тогда были ликвидированы десятки российских офицеров. Еще 105 человек получили ранения.

Уже в октябре в ВСУ заявляли о том, что после удара по штабу Черноморского флота в Крыму, российские оккупанты практически не используют Севастопольские бухты для своих кораблей.

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