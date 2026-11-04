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В сети пишут, что Иран грозится ударить по Украине: что происходит на самом деле

23:10 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
В сети пишут, что Иран грозится ударить по Украине: что происходит на самом деле Фото: В ЦПИ прокомментировали вброс об угрозах Ирану нанести удары по украинским городам (Getty Images)
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Иран не угрожал наносить ракетные удары по Киеву, Львову и Одессе в случае атаки США. Распространенные в сети сообщения вместе с якобы эфиром иранского телеканала являются полным подлогом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В Telegram-каналах начали массово распространять информацию о том, что Иран якобы готовится ударить ракетами по украинским городам.

В качестве "доказательства" пропагандисты используют скриншот якобы из эфира иранского телеканала.

На нем изображена карта Европы с обозначенными украинскими городами – Киевом, Львовом и Одессой.

Фото: фейк об угрозах Ирану Украине (t.me/CenterCounteringDisinformation)Фото: фейк об угрозах Ирану Украине (t.me/CenterCounteringDisinformation)

На самом деле во время иранского телевизионного эфира вообще речь не шла о каких-либо возможных ударах по Украине.

В оригинальной трансляции показывали совсем другое изображение, а распространенный в сети скриншот сфальсифицирован.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такие вбросы направлены исключительно на то, чтобы распространить панические настроения среди украинцев и создать мнимую угрозу.

Напомним, что недавно россияне прибегли к серии очередных манипуляций и вбросов для дискредитации Украины и снятию с себя ответственности за преступления.

В частности, Россия хотела переложить ответственность за смертоносный удар по вокзалу в Днепре на "работу украинского ПВО". Однако в Воздушных силах предоставили фотодоказательство, полностью опровергающее эту клевету.

Кроме того, в соцсетях распространялась информация о якобы побеге двух вооруженных российских пленных и расстреле автомобиля военных в Харьковской области.

Впрочем, в ВСУ оперативно опровергли этот вброс, заметив, что сообщение является очередным фейком.

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