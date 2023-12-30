В сети пишут, что мужчин с инвалидностью не выпускают за границу. Что говорит ГПСУ

В сети распространяют информацию о том, что якобы мужчин с третьей группой инвалидности и их сопровождающих не выпускают за границу. Пограничники отреагировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко и Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Что произошло

В сети распространяют информацию, что якобы пограничники не выпускают из Украины лиц с третьей группой инвалидности и сопровождающих их, если у них нет военно-учетных документов.

В соцсетях также пишут об усилении контроля документов для выезжающих по системе "Путь".

Что говорят пограничники

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что пропуск лиц через границу по-прежнему осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в частности, и правилами пересечения границы для граждан Украины, утвержденными Постановлением правительства №57.

"Правила, в том числе определяют условия пересечения границы на время действия военного положения, особенно это касается мужчин, граждан Украины, которым в целом ограничено покидать пределы Украины. Правилами четко определены категории и условия, по которым граждане могут пересекать границу. Конечно, пограничники тщательно изучают документы, которые давали бы основания для выезда человека. Такую норму нам определяет законодательство", - сказал он.

Кроме того, Демченко подчеркнул, что пограничники часто фиксируют, как люди пытаются спекулировать условиями пересечения границы, следуя, например, в других целях, либо используя поддельные или фиктивные документы. Однако он подчеркнул, что изменений в правилах пересечения границы нет.

"Изменений в правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства. Только с начала года на границе было отказано в выезде почти 50 тысячам граждан Украины, которые не подпадали под условия пропуска, а также разоблачены 3 тысячи поддельных документов", - добавил спикер.

Центр противодействия дезинформации также опровергает информацию о якобы запрете выезда за границу лицам с инвалидностью.

"На самом деле распространяемая информация не соответствует действительности. Правила пересечения границ для людей с инвалидностью 3 группы не менялись, о чем сообщили в ГПСУ", - говорится в сообщении.

Выезд мужчин из Украины

Напомним, выезд военнообязанных мужчин из Украины во время военного положения запрещен. Но есть ряд исключений.

По информации Государственной пограничной службы, ежедневно из Украины выезжает около 6 тысяч военнообязанных мужчин.

Как отметил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, большинство из этого числа - водители грузовиков и автобусов.