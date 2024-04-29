У мережі пишуть про роботу ППО у Криму

Удари по Криму

Варто зауважити, що українські захисники часто атакують військові об'єкти на території тимчасово окупованого Криму. Для цього вони, зокрема, можуть використовувати західне озброєння, оскільки Крим - територія України.

Нещодавно США передали нашим воїнам далекобійні ракети ATACMS. Вони можуть вражати цілі на відстані до 300 км.

За даними The New York Times, у Пентагоні вважають, що Україна за допомогою ATACMS зможе посилити тиск на Крим.

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