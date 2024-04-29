У мережі пишуть про роботу ППО у Криму

У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 29 квітня, увечері спрацювала протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та "Крим.Реалії".
Як пишуть у мережі, протиповітряна оборона почала працювати над мисом Тарханкут, який знаходиться у західній частині тимчасово окупованого півострова.
Також у Telegram-каналах уточнюють, що нібито є загроза атаки безпілотників.
При цьому напередодні російські пабліки писали про те, що на мисі атакували підрозділи ППО. Українські офіційні особи не коментували цю інформацію.
У "Крим.Реалії" уточнили, що на мисі Тарханкут росіяни, зокрема, розмістили береговий ракетний комплекс "Бастіон" та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
Варто зауважити, що українські захисники часто атакують військові об'єкти на території тимчасово окупованого Криму. Для цього вони, зокрема, можуть використовувати західне озброєння, оскільки Крим - територія України.
Нещодавно США передали нашим воїнам далекобійні ракети ATACMS. Вони можуть вражати цілі на відстані до 300 км.
За даними The New York Times, у Пентагоні вважають, що Україна за допомогою ATACMS зможе посилити тиск на Крим.
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