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У мережі пишуть про роботу ППО у Криму

Фото: у мережі пишуть про роботу ППО у Криму (doblest club)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 29 квітня, увечері спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та "Крим.Реалії".

Як пишуть у мережі, протиповітряна оборона почала працювати над мисом Тарханкут, який знаходиться у західній частині тимчасово окупованого півострова.

Також у Telegram-каналах уточнюють, що нібито є загроза атаки безпілотників.

При цьому напередодні російські пабліки писали про те, що на мисі атакували підрозділи ППО. Українські офіційні особи не коментували цю інформацію.

У "Крим.Реалії" уточнили, що на мисі Тарханкут росіяни, зокрема, розмістили береговий ракетний комплекс "Бастіон" та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Удари по Криму

Варто зауважити, що українські захисники часто атакують військові об'єкти на території тимчасово окупованого Криму. Для цього вони, зокрема, можуть використовувати західне озброєння, оскільки Крим - територія України.

Нещодавно США передали нашим воїнам далекобійні ракети ATACMS. Вони можуть вражати цілі на відстані до 300 км.

За даними The New York Times, у Пентагоні вважають, що Україна за допомогою ATACMS зможе посилити тиск на Крим.

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