В сети пишут о работе ПВО в Крыму

Как пишут в сети, противовоздушная оборона начала работать над мысом Тарханкут, который находится в западной части временно оккупированного полуострова.

Также в Telegram-каналах уточняют, что якобы есть угроза атаки беспилотников.

При этом накануне российские паблики писали о том, что на мысе были атакованы подразделения ПВО. Украинские официальные лица никак не комментировали эту информацию.

В "Крым.Реалии" уточнили, что на мысе Тарханкут россияне, в частности, разместили береговой ракетный комплекс "Бастион" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцырь-С1".