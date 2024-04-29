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В сети пишут о работе ПВО в Крыму

Фото: в сети пишут о работе ПВО в Крыму (doblest club)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 29 апреля, вечером сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и "Крым.Реалии".

Как пишут в сети, противовоздушная оборона начала работать над мысом Тарханкут, который находится в западной части временно оккупированного полуострова. 

Также в Telegram-каналах уточняют, что якобы есть угроза атаки беспилотников. 

При этом накануне российские паблики писали о том, что на мысе были атакованы подразделения ПВО. Украинские официальные лица никак не комментировали эту информацию. 

В "Крым.Реалии" уточнили, что на мысе Тарханкут россияне, в частности, разместили береговой ракетный комплекс "Бастион" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцырь-С1". 

Удары по Крыму

Стоит заметить, что украинские защитники часто атакуют военные объекты на территории временно оккупированного Крыма. Для этого они, в частности, могут использовать западное вооружение, поскольку Крым - территория Украины.

Недавно США передали нашим воинам дальнобойные ракеты ATACMS. Они могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

По данным The New York Times, в Пентагоне считают, что Украина при помощи ATACMS сможет усилить давление на Крым.

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