В сети пишут о работе ПВО в Крыму

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 29 апреля, вечером сработала противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и "Крым.Реалии".
Как пишут в сети, противовоздушная оборона начала работать над мысом Тарханкут, который находится в западной части временно оккупированного полуострова.
Также в Telegram-каналах уточняют, что якобы есть угроза атаки беспилотников.
При этом накануне российские паблики писали о том, что на мысе были атакованы подразделения ПВО. Украинские официальные лица никак не комментировали эту информацию.
В "Крым.Реалии" уточнили, что на мысе Тарханкут россияне, в частности, разместили береговой ракетный комплекс "Бастион" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцырь-С1".
Стоит заметить, что украинские защитники часто атакуют военные объекты на территории временно оккупированного Крыма. Для этого они, в частности, могут использовать западное вооружение, поскольку Крым - территория Украины.
Недавно США передали нашим воинам дальнобойные ракеты ATACMS. Они могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.
По данным The New York Times, в Пентагоне считают, что Украина при помощи ATACMS сможет усилить давление на Крым.
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