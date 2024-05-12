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У мережі пишуть про роботу ППО у Бєлгороді: під містом видно дим (фото)

Ілюстративне фото: у Бєлгороді спрацювала ППО (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Бєлгороді сьогодні, 12 травня, вдень спрацювали системи протиповітряної оборони. Під містом видно дим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як пишуть у мережі, у Бєлгороді пролунали вибухи. Це нібито була робота протиповітряної оборони.

Після цього в районі села Стрілецьке, що знаходиться під Бєлгородом, з'явився дим. Деталі інциденту наразі невідомі.

Обвалення будинку в Бєлгороді

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, у Бєлгороді пролунав потужний вибух. В результаті обвалилася частина багатоповерхівки.

Влада РФ пишуть про те, що є постраждалі. При цьому рятувальники шукають людей під завалами.

Москва, як завжди, заявила, що будинок було зруйновано внаслідок "удару України". При цьому OSINT-аналітики повідомляють про те, що багатоповерхівку могли підірвати зсередини. Про це, зокрема, свідчать відео інциденту, на яких немає "прильоту".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ППОВійна в УкраїніВибухиБєлгород