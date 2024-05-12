RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сети пишут о работе ПВО в Белгороде: под городом виден дым (фото)

Иллюстративное фото: в Белгороде сработала ПВО (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В Белгороде сегодня, 12 мая, днем сработали системы противовоздушной обороны. Под городом виден дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как пишут в сети, в Белгороде прозвучали взрывы. Это якобы была работа противовоздушной обороны. 

 

После этого в районе села Стрелецкое, которое находится под Белгородом, появился дым. Детали инцидента пока неизвестны. 

Обрушение дома в Белгороде

Напомним, сегодня, 12 мая, в Белгороде прозвучал мощный взрыв. В его результате обрушилась часть многоэтажки.

Власти РФ пишут о том, что есть пострадавшие. При этом спасатели ищут людей под завалами.

Москва, как обычно, заявила, что дом был разрушен в результате “удара Украины”. При этом OSINT-аналитики сообщают о том, что многоэтажку могли подорвать изнутри. Об этом, в частности, свидетельствуют видео инцидента, на которых нет "прилета".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВойна в УкраинеВзрывыБелгород