В сети пишут о работе ПВО в Белгороде: под городом виден дым (фото)

Обрушение дома в Белгороде

Напомним, сегодня, 12 мая, в Белгороде прозвучал мощный взрыв. В его результате обрушилась часть многоэтажки.

Власти РФ пишут о том, что есть пострадавшие. При этом спасатели ищут людей под завалами.

Москва, как обычно, заявила, что дом был разрушен в результате “удара Украины”. При этом OSINT-аналитики сообщают о том, что многоэтажку могли подорвать изнутри. Об этом, в частности, свидетельствуют видео инцидента, на которых нет "прилета".

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