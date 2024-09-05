У мережі пишуть про нібито масове "замінування" шкіл у Києві: що каже поліція

"Інформація така є і наразі вона відпрацьовується і перевіряється щодо тих місць, де повідомили про "замінування". Щодо кількості шкіл наразі інформації не маємо. Наразі відомо лише, що декілька шкіл нібито заміновано", - зазначили правоохоронці.

У поліції пояснили, що у разі надходження повідомлення, що визначена школа замінована, там проводиться евакуація.

Зараз на місцях працюють спеціальні служби.

Що цьому передувало

Зранку 5 вересня низка Telegram-каналів Києва заявила про "мінування" шкіл. При цьому пабліки стверджували, що це "масове замінування" навчальних закладів.

У мережі публікували відповідні кадри, на яких учнів евакуювали зі шкіл через інформацію про замінування.