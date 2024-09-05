RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сети пишут о якобы массовом "заминировании" школ в Киеве: что говорит полиция

Фото: в Киеве "заминировали" несколько школ 5 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В сети заявили, что якобы в Киеве были массово "заминированы" школы. Полиция подтверждает, что была информация о "минировании" нескольких учебных заведений, но это не массовый характер.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в полиции Киева.

"Информация такая есть и сейчас она отрабатывается и проверяется относительно тех мест, где сообщили о "заминировании". О количестве школ пока информации нет. Сейчас известно лишь, что несколько школ якобы заминированы", - отметили правоохранители.

В полиции объяснили, что в случае поступления сообщения о том, что определенная школа заминирована, там проводится эвакуация.

В настоящее время на местах работают специальные службы.

Что этому предшествовало

Утром 5 сентября ряд Telegram-каналов Киева заявил о "минировании" школ. При этом паблики утверждали, что это "массовое заминирование" учебных заведений.

В сети публиковали соответствующие кадры, на которых учеников эвакуировали из школ из-за информации о заминировании.

 

Напомним, накануне Дня независимости Украины ряд судов получили сообщение о якобы "заминировании". Поэтому более 10 судов в нескольких областях были эвакуированы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевШколаПолиция Киева