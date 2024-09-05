В сети пишут о якобы массовом "заминировании" школ в Киеве: что говорит полиция

"Информация такая есть и сейчас она отрабатывается и проверяется относительно тех мест, где сообщили о "заминировании". О количестве школ пока информации нет. Сейчас известно лишь, что несколько школ якобы заминированы", - отметили правоохранители.

В полиции объяснили, что в случае поступления сообщения о том, что определенная школа заминирована, там проводится эвакуация.

В настоящее время на местах работают специальные службы.

Что этому предшествовало

Утром 5 сентября ряд Telegram-каналов Киева заявил о "минировании" школ. При этом паблики утверждали, что это "массовое заминирование" учебных заведений.

В сети публиковали соответствующие кадры, на которых учеников эвакуировали из школ из-за информации о заминировании.