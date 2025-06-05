У мережі пишуть про "Орєшнік" в небі над Казахстаном: що сталося насправді

У небі над Казахстаном сьогодні, 5 червня, помітили об'єкти, що світяться. У російських Telegram-каналах зробили вкид про "Орєшнік".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Казахстану в Telegram.
У відомстві наголосили, що фактів порушення повітряного простору Казахстану зафіксовано не було. Загроз для населення немає.
Там додали, що громадянам країни необхідно зберігати спокій і не поширювати недостовірну інформацію. Компетентні органи вже вивчають таке явище.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року російські окупанти вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності. У РФ заявили, що для атаки застосували ракету "Орєшнік".
Пізніше з'ясувалося, що "Орєшнік" - це, ймовірно, модифікація РС-26 "Рубеж".
За непідтвердженою інформацією, її дальність, ймовірно, сягає 5500 км. Даних про саму ракету у відкритому доступі мало.
Детальніше про російську ракету - в матеріалі РБК-Україна.
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