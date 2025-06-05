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У мережі пишуть про "Орєшнік" в небі над Казахстаном: що сталося насправді

Фото: незвичайне явище в небі над Казахстаном (скриншот відео)
Автор: Іван Носальський

У небі над Казахстаном сьогодні, 5 червня, помітили об'єкти, що світяться. У російських Telegram-каналах зробили вкид про "Орєшнік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Казахстану в Telegram.

У відомстві наголосили, що фактів порушення повітряного простору Казахстану зафіксовано не було. Загроз для населення немає.

"Це явище схоже на залишки уламків космічного апарату, що входять в атмосферу, або на метеоритний потік. Як правило, всі вони згорають у щільних шарах атмосфери, не долітаючи до земної поверхні", - пояснили в Міноборони.

Там додали, що громадянам країни необхідно зберігати спокій і не поширювати недостовірну інформацію. Компетентні органи вже вивчають таке явище.

 

Удар "Орєшніком" по Україні

Нагадаємо, у листопаді 2024 року російські окупанти вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності. У РФ заявили, що для атаки застосували ракету "Орєшнік".

Пізніше з'ясувалося, що "Орєшнік" - це, ймовірно, модифікація РС-26 "Рубеж".

За непідтвердженою інформацією, її дальність, ймовірно, сягає 5500 км. Даних про саму ракету у відкритому доступі мало.

Детальніше про російську ракету - в матеріалі РБК-Україна.

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КазахстанРакета Орєшнік