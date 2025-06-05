В сети пишут об "Орешнике" в небе над Казахстаном: что произошло на самом деле

В небе над Казахстаном сегодня, 5 июня, заметили светящиеся объекты. В российских Telegram-каналах сделали вброс об "Орешнике".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Казахстана в Telegram.
В ведомстве подчеркнули, что фактов нарушения воздушного пространства Казахстана зафиксировано не было. Угроз для населения нет.
Там добавили, что гражданам страны необходимо сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию. Компетентные органы уже изучают такое явление.
Напомним, в ноябре 2024 года российские оккупанты ударили по Днепру баллистической ракетой средней дальности. В РФ заявили, что для атаки применили ракету "Орешник".
Позже выяснилось, что "Орешник" - это, вероятно, модификация РС-26 "Рубеж".
По неподтвержденной информации, ее дальность, вероятно, достигает 5500 км. Данных о самой ракете в открытом доступе мало.
Детальнее о российской ракете - в материале РБК-Украина.
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