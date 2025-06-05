В сети пишут об "Орешнике" в небе над Казахстаном: что произошло на самом деле

Удар "Орешником" по Украине

Напомним, в ноябре 2024 года российские оккупанты ударили по Днепру баллистической ракетой средней дальности. В РФ заявили, что для атаки применили ракету "Орешник".

Позже выяснилось, что "Орешник" - это, вероятно, модификация РС-26 "Рубеж".

По неподтвержденной информации, ее дальность, вероятно, достигает 5500 км. Данных о самой ракете в открытом доступе мало.

Детальнее о российской ракете - в материале РБК-Украина.

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