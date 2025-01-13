У мережі пишуть про атаку на хімзавод під Брянськом, який виробляє порох та вибухівку

Як повідомляють у мережі, ймовірно, ЗСУ за допомогою ракет ATACMS вдарили по Брянському хімічному заводу імені 50-річчя СРСР у місті Сільце.

Це підприємство вже зазнавало атак з боку України. Воно належить до холдингу "Техмаш", який виконує державне оборонне замовлення.

Як зазначив Коваленко, Брянський хімічний завод спеціалізується на виробництві пороху, твердопаливних компонентів для ракетного палива та вибухових речовин.

Він є важливим для виробництва артилерійських боєприпасів і ракет армії РФ та одним із ключових елементів російської військової промисловості.

Керівник ЦПД додав, що у Брянську також лунали вибухи на заводі "Кремній", який у жовтні вже був атакований. На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК Панцир, ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА.