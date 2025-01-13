В сети пишут об атаке на химзавод под Брянском, который производит порох и взрывчатку

Как сообщают в сети, вероятно, ВСУ с помощью ракет ATACMS ударили по Брянскому химическому заводу имени 50-летия СССР в городе Сельцо.

Это предприятие уже подвергалось атакам со стороны Украины. Оно относится к холдингу "Техмаш", который выполняет государственный оборонный заказ.

Как отметил Коваленко, Брянский химический завод специализируется на производстве пороха, твердотопливных компонентов для ракетного топлива и взрывчатых веществ.

Он является важным для производства артиллерийских боеприпасов и ракет армии РФ и одним из ключевых элементов российской военной промышленности.

Руководитель ЦПД добавил, что в Брянске также раздавались взрывы на заводе "Кремний", который в октябре уже был атакован. На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК Панцирь, ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА.