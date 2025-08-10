У мережі писали про заручників у супермаркеті Львова: поліція пояснила, що сталось

У соцмережах з’явилася інформація про нібито захоплення заручників у львівському супермаркеті на проспекті Чорновола. Проте поліція спростувала ці повідомлення і пояснила, що відбулось.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.
Сьогодні в мережі з'явилась інформація, що озброєний чоловік взяв людей в заручники у львівському супермаркеті "Арсен" на Чорновола.
Однак, як пізніше правоохоронці затримали чоловіка та пояснили, що все було зовсім не так.
Як повідомили правоохоронці, сьогодні, 10 серпня, близько 18:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про конфлікт між двома чоловіками, що стався в одному з супермаркетів на проспекті Чорновола.
За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, співробітники інших служб поліції Львівщини спільно з працівниками Управління патрульної поліції у Львівській області.
"На місці події поліцейські виявили чоловіка, який вчинив конфлікт з охоронцем супермаркету", - заявили в поліції.
Правоохоронці затримали нападника після чого встановили його особу. Нападником виявився 36-річний мешканець Запорізької області.
"Заборонених речей та предметів він при собі не мав. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації", - додали в поліції.
