В сети писали о заложниках в супермаркете Львова: полиция объяснила, что произошло

Сегодня в сети появилась информация, что вооруженный мужчина взял людей в заложники во львовском супермаркете "Арсен" на Черновола.

Однако, как позже правоохранители задержали мужчину и объяснили, что все было совсем не так.

Что говорят в полиции

Как сообщили правоохранители, сегодня, 10 августа, около 18:00 на спецлинию 102 поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, который произошел в одном из супермаркетов на проспекте Черновола.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1, сотрудники других служб полиции Львовщины совместно с работниками Управления патрульной полиции во Львовской области.

"На месте происшествия полицейские обнаружили мужчину, который совершил конфликт с охранником супермаркета", - заявили в полиции.

Правоохранители задержали нападавшего после чего установили его личность. Нападавшим оказался 36-летний житель Запорожской области.

"Запрещенных вещей и предметов он при себе не имел. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации", - добавили в полиции.