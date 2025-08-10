RU

Война в Украине

В сети писали о заложниках в супермаркете Львова: полиция объяснила, что произошло

Фото: полиция опровергла информацию о захвате заложников в супермаркете Львова (facebook.com kyivpatrol)
Автор: Карина Левицкая

В соцсетях появилась информация о якобы захвате заложников во львовском супермаркете на проспекте Черновола. Однако полиция опровергла эти сообщения и объяснила, что произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Сегодня в сети появилась информация, что вооруженный мужчина взял людей в заложники во львовском супермаркете "Арсен" на Черновола.

Однако, как позже правоохранители задержали мужчину и объяснили, что все было совсем не так.

Что говорят в полиции

Как сообщили правоохранители, сегодня, 10 августа, около 18:00 на спецлинию 102 поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, который произошел в одном из супермаркетов на проспекте Черновола.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1, сотрудники других служб полиции Львовщины совместно с работниками Управления патрульной полиции во Львовской области.

"На месте происшествия полицейские обнаружили мужчину, который совершил конфликт с охранником супермаркета", - заявили в полиции.

Правоохранители задержали нападавшего после чего установили его личность. Нападавшим оказался 36-летний житель Запорожской области.

"Запрещенных вещей и предметов он при себе не имел. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации", - добавили в полиции.

Задержание преступников в Украине

Напомним, что на днях в Житомирской области пьяный вооруженный мужчина угрожал полицейским гранатой с выдернутой чекой. На фоне этого случая правоохранители объявляли спецоперацию.

Незадолго до того в Киевской области произошел смертельный инцидент. Мужчина бросил в полицейских гранату, из-за чего правоохранителям пришлось его нейтрализовать.

А еще несколько недель назад стало известно, что в Киеве будут судить мужчину, который бросил гранату из окна своей квартиры из-за шумных соседей. Тогда в результате взрыва были повреждены припаркованные авто.

