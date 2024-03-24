В мережі назвали ймовірне місце одного із прильотів у Севастополі

За інформацією проекту OSINTtechnical, об'єкт був уражений ракетами Storm Shadow. Їх було щонайменше три.

"Щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow щойно врізалися у великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії", - повідомили на сторінці

Канал "Кримський вітер" повідомив, що приліт був на один з об'єктів Чорноморського флоту РФ.

"Приліт ракет був у головний вузол спецзв'язку Чорноморського флоту РФ на вул. Миколи Музики, 1", - повідомили на каналі.

Також адміністратори каналу виклали фотолокацію.

Фото: місце прильоту в Севастополі (https://t.me/Crimeanwind/56141)

Прильоти у Севастополі

Увечері 23 березня у Севастополі було шість вибухів та приліт по кораблях у порту. У бік Козацької бухти виїхали екстрені служби.

Місцева влада заявила про, нібито, роботу ППО. Так званий губернатор Криму Михайло Развожаєв заявив про "збиття" 10 ракет.

Українські партизани заявили про влучення по військовій частині росіян.

Детальніше про прильоти в Севастополі - читайте у матеріалі РБК-Україна.