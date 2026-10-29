Унікальна операція під Вовчанськом: полонений росіянин виніс тіло загиблого воїна ЗСУ (відео)
Оператори батальйону "Воля" 57-ої ОМПБр провели унікальну операцію з евакуації тіла загиблого воїна ЗСУ на околицях Вовчанська. Для цього використали росіянина, якого взяли в полон за допомогою дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео батальйону "Воля" в YouTube.
"Повернути загиблого воїна - наш обов’язок перед ним і його родиною. Щоб близькі могли попрощатися та поховати його з почестями як героя", - зазначили військові.
В батальйоні розповіли, що тіло їхнього побратима перебувало в зоні, де вихід евакуаційної групи був дуже небезпечним. Для його евакуації вони провели операцію на околицях Вовчанська тривалістю майже добу.
Спочатку російського окупанта взяли в полон за допомогою безпілотника "Mavic" з гучномовцем. Потім росіянина підвели до загиблого українського воїна і дрон "Вампір" скинув полоненому евакуаційні ноші, за допомогою яких той вивіз тіло.
"За поверненням одного полеглого воїна стоїть спільна робота екіпажів дронів, командування, евакуаційної групи та піхотинців", - розповіли у "Волі".
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Сили оборони України в межах операції "Велес" зупинили спроби російських окупантів закріпитися в північній частині Куп'янська Харківської області.
Нагадаємо, в ISW також повідомили, що українські військові знищили велику дивізію РФ під час операції "Вівальді".
Згідно з даними аналітиків, 144-та мотострілецька дивізія окупантів зазнала таких втрат, що фактично перестала існувати як організоване бойове формування.