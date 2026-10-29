ua en ru
Чт, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Унікальна операція під Вовчанськом: полонений росіянин виніс тіло загиблого воїна ЗСУ (відео)

16:35 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Унікальна операція під Вовчанськом: полонений росіянин виніс тіло загиблого воїна ЗСУ (відео) Фото: росіянина взяли в полон за допомогою дрона і змусили евакуювати тіло загиблого бійця ЗСУ (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Оператори батальйону "Воля" 57-ої ОМПБр провели унікальну операцію з евакуації тіла загиблого воїна ЗСУ на околицях Вовчанська. Для цього використали росіянина, якого взяли в полон за допомогою дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео батальйону "Воля" в YouTube.

"Повернути загиблого воїна - наш обов’язок перед ним і його родиною. Щоб близькі могли попрощатися та поховати його з почестями як героя", - зазначили військові.

В батальйоні розповіли, що тіло їхнього побратима перебувало в зоні, де вихід евакуаційної групи був дуже небезпечним. Для його евакуації вони провели операцію на околицях Вовчанська тривалістю майже добу.

Спочатку російського окупанта взяли в полон за допомогою безпілотника "Mavic" з гучномовцем. Потім росіянина підвели до загиблого українського воїна і дрон "Вампір" скинув полоненому евакуаційні ноші, за допомогою яких той вивіз тіло.

"За поверненням одного полеглого воїна стоїть спільна робота екіпажів дронів, командування, евакуаційної групи та піхотинців", - розповіли у "Волі".

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Сили оборони України в межах операції "Велес" зупинили спроби російських окупантів закріпитися в північній частині Куп'янська Харківської області.

Нагадаємо, в ISW також повідомили, що українські військові знищили велику дивізію РФ під час операції "Вівальді".

Згідно з даними аналітиків, 144-та мотострілецька дивізія окупантів зазнала таких втрат, що фактично перестала існувати як організоване бойове формування.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вовчанськ Війна в Україні
Новини
Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей
Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей
Аналітика
Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою