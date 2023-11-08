Мережею ширяться фейкові відеозвернення Залужного: що відомо

У цих фейкових відео Залужний нібито закликає український народ вийти на площі своїх міст, а військових – не підкорятися "злочинним наказам" влади.

У ЦПД зазначають, що ці відеозвернення несправжні і були створені та поширені росіянами за допомогою технології діпфейк у Тік Ток, X та Telegram. За їх даними, автором виступив телеграм-канал "Радіо Труха"

"Головнокомандувач ЗСУ не виступав зі зверненням і не закликав до військового перевороту. Розповсюджуючи подібні фейки, рашисти прагнуть посіяти панічні настрої серед населення та запевнити у розколі між владою і військовими", - йдеться у повідомленні.

Фейки та ІПСО Росіян

Варто зазначити, що РФ постійно атакує Україну фейками та розповсюджує дезінформацію в мережі. Таким чином вона намагається дестабілізувати ситуацію в країні.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що російські пропагандисти за допомогою штучного інтелекту створюють десятки різних фейкових телевізійних сюжетів про нібито відключення світла в Україні. Вони поширюють їх у соцмережах нібито від українських телеканалів.

Крім того, нещодавно українці почали масово отримувати повідомлення від ворога із пропозицією обміняти інформацію про Сили оборони на гроші. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, як реагувати на такі СМС.