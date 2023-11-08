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Сетью распространяются фейковые видеообращения Залужного: что известно

Фото: в сети распространяют дипфейки с Валерием Залужным (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сетью распространяют дипфейки видеообращения Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которых он якобы призывает к "перевороту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В этих фейковых видео Залужный якобы призывает украинский народ выйти на площади своих городов, а военных – не подчиняться "преступным приказам" власти.

В ЦПД отмечают, что эти видеообращения ложны и были созданы и распространены россиянами с помощью технологии дипфейка в Тик Ток, X и Telegram. По их данным, автором выступил телеграмм-канал "Радио Труха"

"Главнокомандующий ВСУ не выступал с обращением и не призывал к военному перевороту. Распространяя подобные фейки, рашисты стремятся посеять панические настроения среди населения и заверить в расколе между властью и военными", - говорится в сообщении.

Фейки и ИПСО Россиян

Следует отметить, что РФ постоянно атакует Украину фейками и распространяет дезинформацию в сети. Таким образом, она пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

В частности, недавно стало известно, что российские пропагандисты с помощью искусственного интеллекта создают десятки различных фейковых телевизионных сюжетов о якобы отключении света в Украине. Они распространяют их в соцсетях, якобы, от украинских телеканалов.

Кроме того, недавно украинцы начали массово получать уведомления от врага с предложением обменять информацию о Силах обороны на деньги. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, как реагировать на такие СМС.

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Валерий ЗалужныйфейкиІПСО