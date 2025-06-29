Мережею ширяться чутки про мобілізацію українців з паспортами Молдови: що каже ТЦК

Які ще фейки використовує Росія

Зауважимо, що росіяни активно проводять інформаційну війну на території України. Російські боти від початку повномасштабного вторгнення роблять "вкиди" недостовірної інформації щодо української влади, проведення мобілізаційних заходів або можливих обстрілів.

Раніше сьогодні росіяни за допомогою дронів навіть скинули пропагандистські листівки на Дніпропетровщину. У листівках же містилися заклики приєднатися до так званого "диктанту Побєди" - російської пропагандистської акції, яку Кремль активно просуває на тимчасово окупованих територіях.

Зазначимо, що ще на початку року керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попереджав про те, що російські спецслужби входять в активний етап інформаційних операцій проти України та Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.