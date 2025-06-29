В сети распространяются слухи о мобилизации украинцев с паспортами Молдовы: что говорит ТЦК

По данным ТЦК, сейчас в сети, а в частности в анонимных Telegram-каналах, распространяется сфальсифицированный документ якобы от имени Одесского областного ТЦК и СП.

В нем говорится о якобы мобилизации лиц с двойным гражданством Украина-Молдова.

"Этот "документ" - низкопробная подделка, а изложенная в нем информация является дезинформацией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе. Руководство Одесского областного ТЦК и СП никаких подобных распоряжений не выдавало", - отметили в центре.

Как оказалось, подделку легко разоблачить благодаря ряду грубых нарушений и несоответствий.

Как выявить фейк

Нереальный Указ президента Украины - фейк ссылается на вымышленный Указ президента Украины №69/2025 от 24.02.2025.

На самом деле действующий указ с номером 69/2025 датирован 05.02.2025 и касается других вопросов. Проверить можно на официальном сайте.

Нарушение оформления и фактических данных - "документ" противоречит требованиям Инструкции по делопроизводству в Вооруженных силах Украины (приказ ГК ВСУ №40 от 31.01.2024).

Среди прочего:

указан несуществующий служебный электронный адрес;

допущены грубые нарушения в структуре и форме документа;

указано лицо, которое не занимает должности начальника Одесского областного ТЦК и СП, что полностью дискредитирует достоверность этого "документа".

Языковые признаки подделки - текст содержит многочисленные грамматические ошибки, несвойственную официальной документации лексику и русизмы, что является характерными чертами фейковых "документов", созданных враждебными информационными операциями.

Цель этого информационного вброса - дискредитация мобилизационных мероприятий, провоцирование паники и спекуляция на чувствительной теме гражданства.

"В очередной раз призываем граждан соблюдать информационную гигиену! Доверяйте только официальным источникам информации: сайтам Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины и официальным страницам ТЦК и СП в социальных сетях", - отметили в центре.

В то же время сотрудники ТЦК отметили, что в случае возникновения каких-либо сомнений относительно достоверности полученной информации следует обращаться за разъяснениями на официальные горячие линии государственных учреждений.