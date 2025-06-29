В сети распространяются слухи о мобилизации украинцев с паспортами Молдовы: что говорит ТЦК

В сети распространяется очередной вражеский фейк. На этот раз это фальшивый "приказ" о мобилизации украинцев с двойным гражданством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.
По данным ТЦК, сейчас в сети, а в частности в анонимных Telegram-каналах, распространяется сфальсифицированный документ якобы от имени Одесского областного ТЦК и СП.
В нем говорится о якобы мобилизации лиц с двойным гражданством Украина-Молдова.
"Этот "документ" - низкопробная подделка, а изложенная в нем информация является дезинформацией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе. Руководство Одесского областного ТЦК и СП никаких подобных распоряжений не выдавало", - отметили в центре.
Как оказалось, подделку легко разоблачить благодаря ряду грубых нарушений и несоответствий.
Нереальный Указ президента Украины - фейк ссылается на вымышленный Указ президента Украины №69/2025 от 24.02.2025.
На самом деле действующий указ с номером 69/2025 датирован 05.02.2025 и касается других вопросов. Проверить можно на официальном сайте.
Нарушение оформления и фактических данных - "документ" противоречит требованиям Инструкции по делопроизводству в Вооруженных силах Украины (приказ ГК ВСУ №40 от 31.01.2024).
Среди прочего:
Языковые признаки подделки - текст содержит многочисленные грамматические ошибки, несвойственную официальной документации лексику и русизмы, что является характерными чертами фейковых "документов", созданных враждебными информационными операциями.
Цель этого информационного вброса - дискредитация мобилизационных мероприятий, провоцирование паники и спекуляция на чувствительной теме гражданства.
"В очередной раз призываем граждан соблюдать информационную гигиену! Доверяйте только официальным источникам информации: сайтам Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины и официальным страницам ТЦК и СП в социальных сетях", - отметили в центре.
В то же время сотрудники ТЦК отметили, что в случае возникновения каких-либо сомнений относительно достоверности полученной информации следует обращаться за разъяснениями на официальные горячие линии государственных учреждений.
Заметим, что россияне активно проводят информационную войну на территории Украины. Российские боты с начала полномасштабного вторжения делают "вбросы" недостоверной информации относительно украинской власти, проведения мобилизационных мероприятий или возможных обстрелов.
Ранее сегодня россияне с помощью дронов даже сбросили пропагандистские листовки на Днепропетровщину. В листовках же содержались призывы присоединиться к так называемому "диктанту Победы" - российской пропагандистской акции, которую Кремль активно продвигает на временно оккупированных территориях.
Отметим, что еще в начале года руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупреждал о том, что российские спецслужбы входят в активный этап информационных операций против Украины и Европы.
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