Знищено Мі-8 і літаки: з'явилися знімки аеропорту у Ростові після удару України

Нічна атака була частиною масованого удару Сил оборони сотнями дронів по військових та критичних об'єктах у понад 20 областях Росії, а також в окупованому Криму.

Пізніше стало відомо, що спецоперацію на ростовському летовищі провели спецслужби.

Зокрема, у результаті вдалого удару СБУ було уражено три літаки та три гелікоптери росіян.