Уничтожены Ми-8 и самолеты: появились снимки аэропорта в Ростове после удара Украины

Ночная атака была частью массированного удара Сил обороны сотнями дронов по военным и критическим объектам более чем в 20 областях России, а также в оккупированном Крыму.

Позже стало известно, что спецоперацию на ростовском аэродроме провели спецслужбы.

В частности, в результате удачного удара СБУ были поражены три самолета и три вертолета россиян.