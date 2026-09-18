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Уничтожены Ми-8 и самолеты: появились снимки аэропорта в Ростове после удара Украины

21:30 18.09.2026 Пт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: ВСУ уничтожили четыре борта авиации РФ на эродроме в Ростове (Getty Images)

В результате атаки на российский военный аэродром "Ростов-Центральный" уничтожены четыре единицы авиатехники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-проект "КиберБорошно".

Последствия удара по аэродрому

По данным аналитиков сообщества, в результате атаки зафиксировано полное уничтожение нескольких единиц воздушных судов окупантов.

В частности, после попаданий полностью уничтожено:

  • два военно-транспортных самолета Ан-12 и Ан-26;
  • два вертолета Ми-8.

Аналитики также обнародовали спутниковые снимки и фотографии с места происшествия, подтверждающие значительные разрушения техники на территории объекта.

Фото: ВСУ уничтожили четыре борта кафиров на военном аэродроме в РФ (t.me/kiber_boroshno)

Что предшествовало

Напомним, ночью 17 сентября в российском Ростове раздалась серия мощных взрывов, после чегона территории военного аэродрома вспыхнул масштабный пожар.

Ночная атака была частью массированного удара Сил обороны сотнями дронов по военным и критическим объектам более чем в 20 областях России, а также в оккупированном Крыму.

Позже стало известно, что спецоперацию на ростовском аэродроме провели спецслужбы.

В частности, в результате удачного удара СБУ были поражены три самолета и три вертолета россиян.

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