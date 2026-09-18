Уничтожены Ми-8 и самолеты: появились снимки аэропорта в Ростове после удара Украины

В результате атаки на российский военный аэродром "Ростов-Центральный" уничтожены четыре единицы авиатехники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-проект "КиберБорошно".
По данным аналитиков сообщества, в результате атаки зафиксировано полное уничтожение нескольких единиц воздушных судов окупантов.
В частности, после попаданий полностью уничтожено:
Аналитики также обнародовали спутниковые снимки и фотографии с места происшествия, подтверждающие значительные разрушения техники на территории объекта.
Фото: ВСУ уничтожили четыре борта кафиров на военном аэродроме в РФ (t.me/kiber_boroshno)
Напомним, ночью 17 сентября в российском Ростове раздалась серия мощных взрывов, после чегона территории военного аэродрома вспыхнул масштабный пожар.
Ночная атака была частью массированного удара Сил обороны сотнями дронов по военным и критическим объектам более чем в 20 областях России, а также в оккупированном Крыму.
Позже стало известно, что спецоперацию на ростовском аэродроме провели спецслужбы.
В частности, в результате удачного удара СБУ были поражены три самолета и три вертолета россиян.