Мережа редакторів у "Вікіпедії" просувала російську пропаганду, - дослідження

Два британські аналітичні центри проаналізували діяльність 86 редакторів, яких заблокували через порушення кодексу етики "Вікіпедії".

Як повідомляється, вони вносили зміни до статей, у яких намагались маніпулювати інформацією і хоча б незначно схилити її в бік російського наративу. Дослідники повідомили, що ці спроби включали зміну мови, аби у подальшому мінімізувати об’єктивність прозахідних версій і максимізувати об’єктивність проросійських версій. Також зафіксовано додавання кремлівські цитати і пресрелізи для підсилення проросійських аргументів.

"Однією із загроз для Вікіпедії є використання підозрілих або тенденційних джерел. Тому спочатку ми перевірили підхід фільтрації редагувань на основі того, чи додають вони посилання на афілійовані, чи спонсоровані державними ЗМІ сайти", - заявили дослідники.

Ця мережа редакторів регулярно вставляла посилання на російські ЗМІ, але дослідники напряму не звинувачують російський уряд і зазначають, що наразі складно довести координацію цих редакторів між собою.