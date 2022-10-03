Посол ЄС розказав про відмінності у сприйнятті роспропаганди всередині Європи

За його словами, наприклад, для Естонії, де він народився, - Росія, російськомовний простір, російська пропаганда завжди були щоденною реальністю. Також він навів приклад себе: виростаючи в СРСР, проживши перші 25 років свого життя в СРСР, він запевнив, що має імунітет до російської пропаганди і може її розпізнати, але так не скрізь, як в Естонії.

"Кожна країна має власну оцінку ризиків безпеки, засновану на географії, сусідах, історичному досвіді. Тут немає жодного секрету. Я пам'ятаю, коли я ще працював естонським дипломатом, у нас були серйозні дискусії в МЗС: нам потрібно бути активнішими щодо Північної Африці, тому що це важливо для наших партнерів, Франції, Італії, Мальти і т. д. Можливо, нас самих це не так стосується, але все одно, це стосується наших партнерів або візьмемо міграційну кризу 2015-2016 років. Він торкнувся прикордонних країн ЄС, як Італію, Грецію, Мальту, транзитні країни, як Угорщину, країни призначення, переважно Німеччину, а також Швецію... Але в окремих східноєвропейських країнах звичайні люди - я не говорю про уряди, саме про звичайних людей - говорили: а де цей міграційна криза?" - пояснив він.

Як розповів Маасікас, у деяких країнах на захід люди можуть навіть щиро не уявляти, що пропагандистська атака вже відбувається.

"Вони ніколи з таким не стикалися. Візьмемо, скажімо, Ірландію. Там демократія вже сотню років, вони не переймалися нацистським режимом, не переживали радянського режиму, що для них добре. І я розумію, коли ірландці кажуть, що вони повністю здивовані, що ці якісь новини, якісь фейкові новини - це добре таргетована російська пропаганда. З 2014 року, коли стало зростати це усвідомлення, у складі Європейської дипломатичної служби є виділений підрозділ, який бореться з російською пропагандою та дезінформацією", - каже посол.

При цьому він наголошує, що підтримка України країнами Європи - це не даність і за неї треба щодня боротися.

"І ваша влада якраз це і робить. Президент Зеленський звертається до громад, парламентів, університетів і політичних лідерів країн ЄС щодня. А ваші дії говорять промовистіше за слова. Всі ці фактори мають значення. Але ви маєте рацію: ніщо в громадській думці не має сприйматися як даність", - пояснює він.

Водночас посол зазначає, що один із головних чинників, які сприяли дуже швидкому розвитку відносин між ЄС та Україною - це саме сприятлива громадська думка.

"Коли обговорювалося набуття Україною кандидатського статусу, не один голова країни-члена говорив: мій уряд поки не схильний відкривати перспективи розширення ЄС для будь-яких країн, але у випадку з Україною - я бачу, що мій народ це підтримує!" - каже Маасікас.

Тому Україна, на його думку, має брати до уваги ті речі, які важливі для її союзників і демонструвати солідарність.

"Але я хочу наголосити: ця війна безпрецедентна, її не можна порівнювати з прикладами, які я навів. Що у нас зараз: ядерна держава атакує свого сусіда без жодної причини, в Європі. Це серйозно. Це найсерйозніша криза для кожної європейської країни, незалежно від того, чи думають люди там, що російські танки можуть завтра прийти до їхнього будинку чи ні. Серйозність ситуації визнається по всьому ЄС", - констатує посол.