Російська пропаганда "пророкує" розпад ЄС і звинувачує в цьому Україну

Російська пропаганда через іноземні ЗМІ "пророкує" розпад Європейського союзу і звинувачує у всьому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram .

Відповідні заяви роспропаганда почала поширювати на тлі оголошення про часткову мобілізацію в Росії. Так, кремлівське медіа RT International озвучує наратив про геополітичне "самогубство" ЄС. Причиною цього нібито є підтримка України.

Російські ЗМІ використало фахівця з міжнародних справ Марка Газіка, політичну оглядачку Рейчел Марсден та професора Джона Лафленда.

Також про ймовірний розпад ЄС заговорили в Китаї. Російські маніпуляції опублікувало видання China Daily. Автори матеріалу заявили, що Євросоюз опиниться у ситуації "найбільшого програшу, незалежно від того, як розгорнеться конфлікт між Росією та Україною".

У китайському ЗМІ зазначили, що європейські країни не дуже залежать від російського газу, проте майбутнє ЄС як незалежного політичного полюса "виглядає недосяжним" через підтримку України.