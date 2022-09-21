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Російська пропаганда "пророкує" розпад ЄС і звинувачує в цьому Україну

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Украина, Середа 21 вересня 2022 15:19
Російська пропаганда "пророкує" розпад ЄС і звинувачує в цьому Україну Фото: пропаганда РФ "пророкує" розпад Євросоєюзу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська пропаганда через іноземні ЗМІ "пророкує" розпад Європейського союзу і звинувачує у всьому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

Відповідні заяви роспропаганда почала поширювати на тлі оголошення про часткову мобілізацію в Росії. Так, кремлівське медіа RT International озвучує наратив про геополітичне "самогубство" ЄС. Причиною цього нібито є підтримка України.

Російські ЗМІ використало фахівця з міжнародних справ Марка Газіка, політичну оглядачку Рейчел Марсден та професора Джона Лафленда.

Також про ймовірний розпад ЄС заговорили в Китаї. Російські маніпуляції опублікувало видання China Daily. Автори матеріалу заявили, що Євросоюз опиниться у ситуації "найбільшого програшу, незалежно від того, як розгорнеться конфлікт між Росією та Україною".

У китайському ЗМІ зазначили, що європейські країни не дуже залежать від російського газу, проте майбутнє ЄС як незалежного політичного полюса "виглядає недосяжним" через підтримку України.

Нагадаємо, у Єврораді розкритикували Росію за введення часткової мобілізації та заявили про незмінну підтримку України.

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