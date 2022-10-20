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Сеть редакторов в "Википедии" продвигала российскую пропаганду, - исследование

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Четверг 20 октября 2022 17:30
Сеть редакторов в "Википедии" продвигала российскую пропаганду, - исследование Фото: Сеть редакторов в "Википедии" продвигала российскую пропаганду (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сеть теневых редакторов пыталась повлиять на нарративы о войне России против Украины в "Википедии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, которое приводит издание Gizmodo.

Два британских аналитических центра проанализировали деятельность 86 редакторов, которых заблокировали из-за нарушения кодекса этики "Википедии".

Как сообщается, они вносили изменения в статьи, в которых пытались манипулировать информацией и хотя бы незначительно склонить ее в сторону российского нарратива. Исследователи сообщили, что эти попытки включали изменение языка, чтобы в дальнейшем минимизировать объективность прозападных версий и максимизировать объективность пророссийских версий. Также зафиксировано добавление кремлевских цитатов и пресрелизов для усиления пророссийских аргументов.

"Одна из угроз для Википедии - использование подозрительных или тенденциозных источников. Поэтому сначала мы проверили подход фильтрации редактирований на основе того, добавляют ли они ссылки на аффилированные или спонсируемые государственными СМИ сайты", - заявили исследователи.

Эта сеть редакторов регулярно вставляла ссылки на российские СМИ, но исследователи напрямую не обвиняют российское правительство и отмечают, что сложно доказать координацию этих редакторов между собой.

Напомним, что роспропаганда устраивает в TikTok информационный террор перед отопительным сезоном.

Также российская пропаганда "предсказывает" распад ЕС и обвиняет в этом Украину.

Посол ЕС рассказал об отличиях в восприятии роспропаганды внутри Европы.

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