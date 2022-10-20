Сеть редакторов в "Википедии" продвигала российскую пропаганду, - исследование

Сеть теневых редакторов пыталась повлиять на нарративы о войне России против Украины в "Википедии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, которое приводит издание Gizmodo .

Два британских аналитических центра проанализировали деятельность 86 редакторов, которых заблокировали из-за нарушения кодекса этики "Википедии".

Как сообщается, они вносили изменения в статьи, в которых пытались манипулировать информацией и хотя бы незначительно склонить ее в сторону российского нарратива. Исследователи сообщили, что эти попытки включали изменение языка, чтобы в дальнейшем минимизировать объективность прозападных версий и максимизировать объективность пророссийских версий. Также зафиксировано добавление кремлевских цитатов и пресрелизов для усиления пророссийских аргументов.

"Одна из угроз для Википедии - использование подозрительных или тенденциозных источников. Поэтому сначала мы проверили подход фильтрации редактирований на основе того, добавляют ли они ссылки на аффилированные или спонсируемые государственными СМИ сайты", - заявили исследователи.

Эта сеть редакторов регулярно вставляла ссылки на российские СМИ, но исследователи напрямую не обвиняют российское правительство и отмечают, что сложно доказать координацию этих редакторов между собой.