Мережа DOMINO допомогла понад 100 сім'ям переселенців зібрати дітей до школи, - Шухнін

Мережа магазинів DOMINO продовжує підтримувати не лише військових, а й цивільних. До 1 вересня понад сто сімей переселенців отримали шкільні набори для дітей.

За його словми, мережа DOMINO допомагає не лише військовим, але й цивільним людям, що постраждали від війни. Антон Шухнін разом з дружиною приїхали до одного з гуртожитків, де живуть сім'ї переселенців з дітьми.

"Люди з окупованих територій Херсонщини, Луганщини, Запоріжжя. Привезли малечі подарунки до нового навчального року. Війна забрала у них дім, але не повинна забрати дитинство", - написав Шухнін у Facebook.

До подарунків увійшли рюкзаки, шкільне приладдя та набори для творчості. Загалом їх отримали понад 100 родин. Власник ТМ DOMINO підкреслив, що соціально відповідальний бізнес має допомагати тим, хто постраждав від війни.

"Сьогодні наші захисники роблять усе можливе, щоб повернути мир на нашу землю. А наше завдання, як відповідального бізнесу, допомагати захисникам - стримувати ворога, та цивільним - пережити важкі часи і дочекатися повернення додому. Допомога - це не благодійність, а наш громадянський обов’язок", - наголосив Антон Шухнін.