Сеть DOMINO помогла более 100 семьям переселенцев собрать детей в школу, - Шухнин

Сеть магазинов DOMINO продолжает поддерживать не только военных, но и гражданских. К 1 сентября более ста семей переселенцев получили школьные наборы для детей.

По его словам, сеть DOMINO помогает не только военным, но и гражданским людям, пострадавшим от войны. Антон Шухнин вместе с женой приехали в одно из общежитий, где живут семьи переселенцев с детьми.

"Люди с оккупированных территорий Херсонщины, Луганщины, Запорожья. Привезли малышам подарки к новому учебному году. Война забрала у них дом, но не должна забрать детство", - написал Шухнин в Facebook.

В подарки вошли рюкзаки, школьные принадлежности и наборы для творчества. Всего их получили более 100 семей. Владелец ТМ DOMINO подчеркнул, что социально ответственный бизнес должен помогать тем, кто пострадал от войны.

"Сегодня наши защитники делают все возможное, чтобы вернуть мир на нашу землю. А наша задача, как ответственного бизнеса, помогать защитникам - сдерживать врага, и гражданским - пережить трудные времена и дождаться возвращения домой. Помощь - это не благотворительность, а наш гражданский долг", - подчеркнул Антон Шухнин.