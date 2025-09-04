ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сеть DOMINO помогла более 100 семьям переселенцев собрать детей в школу, - Шухнин

Украина, Четверг 04 сентября 2025 12:46
UA EN RU
Сеть DOMINO помогла более 100 семьям переселенцев собрать детей в школу, - Шухнин Фото: сеть DOMINO помогла более 100 семьям ВПЛ перед 1 сентября (facebook Антона Шухнина)
Автор: Сергей Новиков

Сеть магазинов DOMINO продолжает поддерживать не только военных, но и гражданских. К 1 сентября более ста семей переселенцев получили школьные наборы для детей.

Об этом сообщил в Facebook владелец ТМ DOMINO Антон Шухнин, пишет РБК-Украина.

По его словам, сеть DOMINO помогает не только военным, но и гражданским людям, пострадавшим от войны. Антон Шухнин вместе с женой приехали в одно из общежитий, где живут семьи переселенцев с детьми.

"Люди с оккупированных территорий Херсонщины, Луганщины, Запорожья. Привезли малышам подарки к новому учебному году. Война забрала у них дом, но не должна забрать детство", - написал Шухнин в Facebook.

Сеть DOMINO помогла более 100 семьям переселенцев собрать детей в школу, - Шухнин

В подарки вошли рюкзаки, школьные принадлежности и наборы для творчества. Всего их получили более 100 семей. Владелец ТМ DOMINO подчеркнул, что социально ответственный бизнес должен помогать тем, кто пострадал от войны.

"Сегодня наши защитники делают все возможное, чтобы вернуть мир на нашу землю. А наша задача, как ответственного бизнеса, помогать защитникам - сдерживать врага, и гражданским - пережить трудные времена и дождаться возвращения домой. Помощь - это не благотворительность, а наш гражданский долг", - подчеркнул Антон Шухнин.

Как известно, предприниматель Антон Шухнин ранее передал для военных ГУР внедорожник, который приобрели за счет средств, полученных сетью DOMINO в течение праздничных дней 23 и 24 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
День знаний Дети
Новости
В Париже началась встреча "коалиции решительных", на заседание приехал Уиткофф
В Париже началась встреча "коалиции решительных", на заседание приехал Уиткофф
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России