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Не Mercedes, а "Москвіч". Данілов дав поради Путіну після поїздки на Кримський мост

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Президенту РФ Володимиру Путіну треба було заздалегідь переконатися, що Кримський міст справді готовий до "відкриття" після ударів 8 жовтня і приїжджати не на європейському Mercedes-Benz, як зробив голова Кремля, а на радянському "Москвичу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова.

"Відкриття" т.зв. "Кримського мосту" Кремлю потрібно передбачити у графіку Путіна на постійній основі. Роботи там залишилось ще багато. Тільки наступного разу очільнику Московії більше пасуватиме кермо російського "Москвіча", а не "натівського" "Mercedes-Benz", - написав він.

Як повідомлялось, президент Росії Володимир Путін відвідав Кримський міст уперше після вибухів на початку жовтня.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України відреагували на приїзд президента РФ Володимира Путіна на Кримський міст. У МЗС на яскравому прикладі показали, як змінювалися амбіції глави Кремля щодо України з 24 лютого до сьогодні.

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Володимир ПутінКрымский мостОлексій Данілов