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Не Mercedes, а "Москвич". Данилов дал советы Путину после поездки на Крымский мост

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Президенту РФ Владимиру Путину нужно было заранее убедиться, что Крымский мост действительно готов к "открытию" после ударов 8 октября и приезжать не на европейском Mercedes-benz, как сделал глава Кремля, а на советском "Москвиче".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

"Открытие" т.н. "Крымского моста" Кремлю нужно предусмотреть в графике Путина на постоянной основе. Работы там осталось еще много. Только в следующий раз главе Московии больше подойдет руль российского "Москвича", а не "натовского" Mercedes-benz", - написал он.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин посетил Крымский мост впервые после взрывов в начале октября.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на приезд президента РФ Владимира Путина на Крымский мост. В МИДе на ярком примере показали, как менялись амбиции главы Кремля по Украине с 24 февраля до сегодня.

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Владимир ПутинКрымский мостАлексей Данилов