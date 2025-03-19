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Mercedes-Benz впроваджує роботів і штучний інтелект у виробництві авто: подробиці

Середа 19 березня 2025 08:59
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Mercedes-Benz впроваджує роботів і штучний інтелект у виробництві авто: подробиці Фото: Mercedes-Benz впроваджує роботів і штучний інтелект у виробництві авто (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mercedes-Benz розпочинає застосування роботів- гуманоїдів і нового програмного забезпечення на основі штучного інтелекту на своїх виробничих підприємтсвах у США та Європі, щоб оптимізувати процеси, підвищити ефективність і заощадити гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.

Роботи Apollo американської компанії Apptronik і програмне забезпечення штучного інтелекту від Google DeepMind наразі проходять випробування в Digital Factory Campus автовиробника на заводі в Берліні.

Apollo, двоногий робот-гуманоїд, створений для імітації людських дій, проходить випробування для логістичних завдань – транспортування компонентів і допомоги робітникам на виробничій лінії.

Mercedes-Benz впроваджує роботів і штучний інтелект у виробництві авто: подробиці

На відміну від традиційних промислових роботів, які закріплені на місці та виконують повторювані завдання, Apollo здатний переміщатися по виробничих цехах і виконувати різноманітні неповторювані функції, прискорюючи виробничі процеси.

Програмне забезпечення Google з технологією DeepMind задіює дві нові моделі ШІ: Gemini Robotics і Gemini Robotics Extended Reasoning. Обидві моделі працюють на Gemini 2.0, яку Google описує як найпотужнішу модель штучного інтелекту на сьогоднішній день.

Процеси автоматизації, розширені штучним інтелектом, розгортаються в системі контролю якості та моніторингу виробництва, де асистенти можуть аналізувати аномалії виробництва, виявляти дефекти та оптимізувати робочі процеси.

Mercedes-Benz впроваджує роботів і штучний інтелект у виробництві авто: подробиці

"Штучний інтелект бере на себе ті завдання, які нам менше подобаються, даючи нам час зосередитися на діяльності, яка додає цінність. Це величезний приріст ефективності", - сказав Бурзер.

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Mercedes Автомобільний ринок Штучний інтелект
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