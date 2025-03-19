Mercedes-Benz впроваджує роботів і штучний інтелект у виробництві авто: подробиці

Компанія Mercedes-Benz розпочинає застосування роботів- гуманоїдів і нового програмного забезпечення на основі штучного інтелекту на своїх виробничих підприємтсвах у США та Європі, щоб оптимізувати процеси, підвищити ефективність і заощадити гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.

Роботи Apollo американської компанії Apptronik і програмне забезпечення штучного інтелекту від Google DeepMind наразі проходять випробування в Digital Factory Campus автовиробника на заводі в Берліні.

Apollo, двоногий робот-гуманоїд, створений для імітації людських дій, проходить випробування для логістичних завдань – транспортування компонентів і допомоги робітникам на виробничій лінії.

На відміну від традиційних промислових роботів, які закріплені на місці та виконують повторювані завдання, Apollo здатний переміщатися по виробничих цехах і виконувати різноманітні неповторювані функції, прискорюючи виробничі процеси.

Програмне забезпечення Google з технологією DeepMind задіює дві нові моделі ШІ: Gemini Robotics і Gemini Robotics Extended Reasoning. Обидві моделі працюють на Gemini 2.0, яку Google описує як найпотужнішу модель штучного інтелекту на сьогоднішній день.

Процеси автоматизації, розширені штучним інтелектом, розгортаються в системі контролю якості та моніторингу виробництва, де асистенти можуть аналізувати аномалії виробництва, виявляти дефекти та оптимізувати робочі процеси.

"Штучний інтелект бере на себе ті завдання, які нам менше подобаються, даючи нам час зосередитися на діяльності, яка додає цінність. Це величезний приріст ефективності", - сказав Бурзер.