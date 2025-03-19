Mercedes-Benz внедряет роботов и искусственный интеллект в производстве авто: подробности

Компания Mercedes-Benz начинает применение роботов-гуманоидов и нового программного обеспечения на основе искусственного интеллекта на своих производственных предприятиях в США и Европе, чтобы оптимизировать процессы, повысить эффективность и сэкономить деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.

Роботы Apollo американской компании Apptronik и программное обеспечение искусственного интеллекта от Google DeepMind сейчас проходят испытания в Digital Factory Campus автопроизводителя на заводе в Берлине.

Apollo, двуногий робот-гуманоид, созданный для имитации человеческих действий, проходит испытания для логистических задач - транспортировки компонентов и помощи рабочим на производственной линии.

В отличие от традиционных промышленных роботов, которые закреплены на месте и выполняют повторяющиеся задачи, Apollo способен перемещаться по производственным цехам и выполнять разнообразные неповторяющиеся функции, ускоряя производственные процессы.

Программное обеспечение Google с технологией DeepMind задействует две новые модели ИИ: Gemini Robotics и Gemini Robotics Extended Reasoning. Обе модели работают на Gemini 2.0, которую Google описывает как самую мощную модель искусственного интеллекта на сегодняшний день.

Процессы автоматизации, расширенные искусственным интеллектом, разворачиваются в системе контроля качества и мониторинга производства, где ассистенты могут анализировать аномалии производства, выявлять дефекты и оптимизировать рабочие процессы.

"Искусственный интеллект берет на себя те задачи, которые нам меньше нравятся, давая нам время сосредоточиться на деятельности, которая добавляет ценность. Это огромный прирост эффективности", - сказал Бурзер.