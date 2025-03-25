Mercedes-Benz пропонує своїм працівникам разову виплату у 500 тисяч євро: названа умова

Mercedes-Benz пропонує співробітникам винагороду у розмірі 500 тисяч євро у разі їх звільнення. Виплата буде перерахована на рахунок працівника у разі, якщо він погодиться добровільно покинути компанію.

Такий крок має допомогти німецькому автовиробнику виконати план зі скорочення штату і досягти поставленої мети з економії. Однак далеко не всі співробітники можуть розраховувати на "золотий парашут".

Розмір запропонованої вихідної допомоги залежить як від стажу, і від займаної посади. Наприклад, 55-річний керівник групи із щомісячною зарплатою у розмірі 9 тисяч євро, який пропрацював у Mercedes-Benz 30 років, зможе розраховувати на максимальні 500 тисяч євро. Водночас 45-річному адміністратору з 20-річним стажем та зарплатою 7 євро євро запропонують не більше 300 тисяч, а 30-річному співробітнику з окладом 6 тисяч євро виплатять 100 тисяч.

Примусових скорочень у Європі не планується. Співробітники захищені гарантією зайнятості до кінця 2034 року, тому топ-менеджменту Mercedes-Benz залишається схиляти їх до добровільного звільнення за допомогою щедрих фінансових стимулів. Якщо вони відмовляться, компанія не примушуватиме їх до звільнення.

У Mercedes-Benz працює близько 30 тисяч людей, які не задіяні безпосередньо у виробництві. Повідомляється, що незабаром вони отримають пропозиції про вихідну допомогу і мають дати відповідь до 31 липня цього року.