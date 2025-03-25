Mercedes-Benz предлагает своим работникам разовую выплату в 500 тысяч евро: названо условие

Mercedes-Benz предлагает сотрудникам вознаграждение в размере 500 тысяч евро в случае их увольнения. Выплата будет перечислена на счет работника в случае, если он согласится добровольно покинуть компанию.

Такой шаг должен помочь немецкому автопроизводителю выполнить план по сокращению штата и достичь поставленной цели по экономии. Однако далеко не все сотрудники могут рассчитывать на "золотой парашют".

Размер предлагаемого выходного пособия зависит как от стажа, так и от занимаемой должности. Например, 55-летний руководитель группы с ежемесячной зарплатой в размере 9 тысяч евро, проработавший в Mercedes-Benz 30 лет, сможет рассчитывать на максимальные 500 тысяч евро. В то же время 45-летнему администратору с 20-летним стажем и зарплатой 7 евро евро предложат не более 300 тысяч, а 30-летнему сотруднику с окладом 6 тысяч евро выплатят 100 тысяч.

Принудительных сокращений в Европе не планируется. Сотрудники защищены гарантией занятости до конца 2034 года, поэтому топ-менеджменту Mercedes-Benz остается склонять их к добровольному увольнению с помощью щедрых финансовых стимулов. Если они откажутся, компания не будет принуждать их к увольнению.

В Mercedes-Benz работает около 30 тысяч человек, которые не задействованы непосредственно в производстве. Сообщается, что вскоре они получат предложения о выходном пособии и должны дать ответ до 31 июля этого года.